Steven Gerrard est convaincu que le prêt de Philippe Coutinho par le FC Barcelone sera un succès pour Aston Villa dans la seconde moitié de la saison 2021/22. Bien que tout indique que le Brésilien a énormément régressé depuis son départ de Liverpool, où il a été un coéquipier de Gerrard pendant un certain temps, l'ancien entraîneur des Rangers a cherché à le faire venir à Villa Park dans l'espoir de stimuler la créativité.

Gerrard grand fan de Coutinho

"C'est un footballeur exceptionnel avec un CV impressionnant", a expliqué Gerrard. "J'ai apprécié de jouer avec lui auparavant et je sais qu'Aston Villa bénéficiera de sa qualité et de son expérience. Sa présence sera précieuse en raison des blessures et de la CAN, qui a réduit nos options offensives." Coutinho a passé sa visite médicale avec le club des Midlands lundi et est maintenant en France alors qu'il attend que le processus de son permis de travail soit complété.