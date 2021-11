Aston Villa : Gerrard arrive avec « beaucoup d'appétit et d'ambition »

Heading out to training as Aston Villa Head Coach for the first time. ⚽ pic.twitter.com/zsCusf4Ifp

— Aston Villa (@AVFCOfficial) November 15, 2021

« Aller à Anfield et d'essayer de gagner »

Après une expérience globalement réussie avec les Glasgow Rangers, l'ancien milieu de terrain anglais va découvrir prochainement la Premier League, lui qui s'est engagé la semaine dernière avec Aston Villa (16eme, 10 points). Ce lundi, la légende de Liverpool a effectué sa première séance d'entraînement avec son nouveau groupe. «En ayant joué contre Villa pendant de nombreuses années, je connais bien la dimension de ce club, je sais que le niveau d'exigence est déjà là. C'est un club de football emblématique que je connais assez bien de l'extérieur et je suis très enthousiaste à l'idée de m'impliquer dans celui-ci », a reconnu l'intéressé, interrogé par le média de son nouveau club.« Je pense que ce club me conviendra car je sais que les fans sont très passionnés.Donc, pour moi, il s'agit de faire en sorte que tout le monde se rassemble et soit unifié, et je pense que nous pouvons faire des choses passionnantes ensemble. (...) Mon retour à Anfield, le 11 décembre prochain ? Je ne pense pas que je pourrai contrôler le bruit (dans le stade), ou qui que ce soit d'autre, mais pour moi ça ne comptera pas, a également confié Gerrard., ce qui devra être notre attitude au début de chaque match. Je veux gagner chaque match. Ma priorité et la chose sur laquelle je serai concentré, ce pour quoi je donnerai tout au quotidien, ce sera Aston Villa »