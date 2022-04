Il n'aura pas fallu attendre plus de trois semaines pour que Lucas Digne ne soit une fois encore lâché par son physique. Le 13 mars dernier, l'international tricolore avait subit une légère lésion musculaire. Suffisamment légère pour l'empêcher de jouer face à Arsenal juste avant de rejoindre les Bleus de Didier Deschamps. Aligné contre l'Afrique du Sud (5-0) par son sélectionneur, le latéral gauche a ensuite retrouvé samedi les terrains de Premier League. Mais pas pour longtemps...



Alors que son club d'Aston Villa était en déplacement samedi sur la pelouse de Wolverhampton (31e journée), Lucas Digne s'est arrêté de jouer en se tenant la cuisse gauche. Cette même cuisse qui l'avait empêché de finir son match trois semaines plus tôt. Pas un très bon signe pour le Français qui devrait à nouveau respecter une période de repos permettant à sa blessure de se résorber pour de bon.

Villa largué

Un coup dur pour son équipe qui restait sur deux défaites de rang au moment d'affronter les Wolves et qui occupe la neuvième place du classement loin, très loin de la première place qualificative pour une Coupe d'Europe occupée pour l'heure par Manchester United (6e).