Quarante ans après avoir soulevé la C1, Aston Villa n'a pas la prétention de viser une nouvelle Ligue des champions. Le club de Birmingham entend quand même peser la saison prochaine dans le Championnat d'Angleterre.



La formation entraînée par Steven Gerrard, une des légendes de Liverpool (six coupes aux grandes oreilles dans la salle des trophées, avant la finale à venir samedi soir), a commencé son marché des transferts.

Coutinho pour 20 millions

Trois jours après l'officialisation de l'arrivée de Boubacar Kamara, le défenseur polyvalent de l'OM, Aston Villa a annoncé jeudi un accord avec Diego Carlos, le défenseur central du FC Séville. Le Brésilien de 29 ans était passé par la Ligue 1 et le FC Nantes (2016-2019).



Son compatriote Philippe Coutinho (ex Inter, Liverpool et FC Barcelone) était arrivé en janvier dernier. Le prêt se transformera en transfert le 1er juillet prochain pour 20 millions d'euros. Voilà Aston Villa plutôt bien armé sur le papier, en attendant d'autres mouvements dans l'effectif.