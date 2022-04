Aston Villa : Coutinho restera-t-il ?

Le meneur de jeu brésilien est actuellement prêté à Villa Park par les Blaugrana et, bien qu'ils aient connu une mauvaise passe, les Villans sont toujours désireux de l'engager définitivement selon Sport. Steven Gerrard est satisfait du niveau de performance de Coutinho en Premier League et a parlé de la nécessité d'un investissement significatif lors de la prochaine fenêtre de transfert estivale.

Gerrard l'apprécie

On pense que Coutinho coûterait environ 40 millions d'euros à Villa. Le joueur de 29 ans a connu une période difficile au Camp Nou après avoir quitté Liverpool en 2018 pour 135 millions d'euros. Le Carioca a fourni 25 buts et 14 passes décisives pour Barcelone en 106 apparitions. Depuis qu'il a rejoint Villa, Coutinho a contribué à quatre buts et trois passes décisives en onze apparitions. Il a également été rappelé en équipe nationale brésilienne en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar.