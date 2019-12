Arteta (Arsenal) satisfait de ses troupes malgré le nul concédé

Arsenal n’a pas réussi à renouer avec la victoire, ce jeudi lors de son duel face à Bournemouth à l’extérieur. Malgré un changement d’entraineur, avec la nomination de Mikel Arteta sur le banc, les Gunners ont encore affiché beaucoup de carences et c’est ce qui explique notamment qu’ils ont eu à courir derrière le score plus d’une demi-heure. Au final, et grâce à un but d’Aubameyang, ils se sont offert un point. Ça ne les fait pas trop avancer au classement, mais leur nouveau manager a fait savoir qu’il était content du visage affiché. « Je suis satisfait de beaucoup de choses qu’on a faites à l’entrainement j’ai pu les voir reproduites aujourd'hui. Je ne suis pas content du résultat, mais on est en train d’apprendre », a déclaré l’Espagnol.

Arteta : « C’était mieux que ce à quoi je m’attendais

L’ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City pense qu’il est parfaitement naturel que ses hommes aient besoin de temps pour assimiler ses différents principes de jeu. « En termes d'attitude, de désir et d'engagement, c'était mieux que ce à quoi je m'attendais. Ils n'ont pas l'habitude de jouer à ce rythme, a poursuivi l’ancien joueur du PSG. Moi-même, j'apprends toujours sur les joueurs, sur les priorités pour les rendre plus confiants quand ils entrent sur le terrain. Mon seul objectif maintenant est de trouver des solutions, d'attaquer mieux, de mieux défendre. Ce qui est urgent maintenant c’est d’avoir de l’impact ». Son équipe serait aussi bien inspirée à commencer à aligner des victoires afin d’améliorer son sort au classement (11e).