Arsène Wenger s’inquiète pour le record des « Invincibles »

Les Reds de Liverpool battent tous les records en Premier League. Et vu leur rendement depuis l’entame de la saison, ils pourraient très bien aller chercher celui réussi par Arsenal en 2003/2004 quand ils ont bouclé un exercice entier sans le moindre faux-pas concédé. Entraineur des Gunners à l’époque, Arsène Wenger a longtemps cru que cet accomplissement demeurera inégalable. Mais, aujourd’hui, il reconnait que l’exclusivité de cette performance est en danger. Il tire son chapeau aux Merseysiders, mais admet qu’il serait aussi légèrement content que ces derniers échouent dans leur quête.

Wenger tire son chapeau aux Reds

« C'est possible. Cela pourrait arriver oui, a confié le technicien alsacien sur beIN Sports lorsqu’il lui a été samedi si les Reds pouvaient terminer la saison sans la moindre défaite. Ce n’est pas spécialement ce que je veux car on veut toujours être les seuls à faire quelque chose de spécial mais si ce n’est pas le cas et qu’ils imitent notre performance, je dirai bravo. Les records sont là pour être égalés au moins ou pour être battus et s'ils le méritent ». Celui qui officie désormais comme conseiller au sein de la FIFA a aussi rappelé que la bonne série de Liverpool ne date pas de cette saison, mais de la campagne écoulée : « Ils ont été exceptionnels parce qu'ils n'ont pas perdu cette saison, et la campagne d’avant, donc pour la constance remarquable qu'ils ont montrée ils méritent d'être là. »