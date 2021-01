Comment sortir Arsenal du bourbier ? En faisant revenir Arsène Wenger, pardi ! "Si on a besoin de moi, je les aiderai, vient-il ainsi de lancer pour NBC Sports, alors qu'on l'interrogeait sur cette éventualité. Mais il ne faut pas s'y attendre." En concluant d'un non moins énigmatique "Le temps est un bon médecin, vous savez", comme pour préciser qu'après un peu plus de deux ans loin des Gunners, la légende française du club londonien a eu le temps de se ressourcer et de prendre une distance nécessaire.

Arsène Wenger a évoqué avec @1DarrenTulett sa fidélité pour Arsenal, au point de refuser par deux fois le Real Madrid !

🥰 "Je suis fier d'avoir servi mon club à travers toutes les périodes !" pic.twitter.com/wLgHNTeiaP

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 3, 2020

Il y a un mois, déjà, Wenger avait rappelé tout son attachement à Arsenal (pour La Repubblica) : "Je ne pouvais pas savoir à quel point ça me ferait mal dans les mois suivant mon départ. Désormais, je suis serein. J’ai découvert la famille, les êtres chers, le temps, les villes. Je retournerai au stade, mais pour le moment, je ne suis pas prêt. C’est mon équipe, mon histoire." En 22 ans, 1 235 matchs, trois titres de champion (1998, 2002, 2004), sept Coupes (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017) et une finale de Ligue des Champions (2006), Wenger a construit cet attachement exclusif à un club qui est presque unique dans l'histoire du football, surtout à un tel niveau d'excellence.



Alors que Mikel Arteta, après avoir pris la suite de son compatriote Unai Emery il y a un an, vient enfin de décrocher deux victoires de rang (pour la première fois depuis les deux premières journées), Arsenal est passé de la quinzième à la treizième place de Premier League. Thomas Tuchel et surtout Rafael Benitez ont été cités comme potentiels successeurs par le Daily Mail, mais le projet demeure pour le moment dans les mains d'Arteta, ex-joueur du club qui a quitté son poste d'adjoint de Pep Guardiola à Manchester City pour se jeter à l'eau. Il vient d'annoncer que des joueurs seraient prêtés (William Saliba ?) et les Gunners vont bien sûr tenter de se délester de Mesut Özil, devenu un incroyable boulet. En retour, Julian Brandt (Leverkusen) serait pisté selon Sport Bild, mais vaut environ 35 millions d'euros.