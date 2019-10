Arsenal: Xhaka s'explique sur sa sortie houleuse face à Palace

L'affaire à fait grand bruit ce week-end du côté d'Arsenal. Au moment de son remplacement face à Crystal Palace (2-2), le Suisse a retiré son maillot, tout en adressant un "f**k off" aux supporters qui le sifflaient. Ce jeudi, le Gunner est revenu sur l'incident.

Visiblement lassé d'être régulièrement insulté sur les réseaux sociaux, Xhaka indique avoir craqué lors de ce fameux match. C'est du moins ce qu'il a écrit dans un message posté sur son compte Facebook. "Le sentiment de ne pas être compris par les fans, et les attaques répétitives sur les réseaux sociaux m'ont profondément atteint. Des personnes ont écrit des choses comme 'On va te casser les jambes', 'Tuer ta femme' et 'J'aimerais que ta fille ait un cancer'. Cela m'a fait bouillir et j'ai disjoncté."

Pour tenter de calmer une situation tendue, le joueur suisse termine son message de la sorte: "Mon souhait est que chacun retrouve le respect mutuel de l'autre. [...] Avançons ensemble de manière positive." Reste à espérer qu'il sera entendu.