Arsenal : William Saliba pourrait rater la fin de saison

Sa blessure coûte très cher à Arsenal. Face au Sporting Portugal, William Saliba a été touché au dos et avait été contraint de céder sa place. Alors que Mikel Arteta pensait rapidement le récupérer, l’international français a manqué les cinq dernières rencontres des Gunners, soldées par trois matchs nuls et deux victoires. De quoi laisser Manchester City reprendre l’ascendant dans la course au titre. Pour le choc au sommet entre les deux premiers de Premier League, Arsenal ne devrait pas être en mesure de récupérer William Saliba

Selon les informations de The Athletic, le défenseur central n’est toujours pas remis de sa blessure et devrait également manquer le choc face à Chelsea quelques jours plus tard. Le média se montre même plus inquiétant, annonçant qu’il était loin d’être certain de voir William Saliba rejouer d’ici la fin de la saison.