La confirmation du prêt de Martin Odegaard du Real Madrid à Arsenal est imminente, car selon différents médias, les deux clubs seraient parvenus à un accord. Après trois jours d'intenses négociations, un accord a été conclu qui verra le joueur de 22 ans déménager à Londres jusqu'à la fin de la saison. Arsenal paiera au Real Madrid deux millions d'euros plus une partie du salaire du Norvégien.

Arsenal va payer cher

Les détails, révélés par le Times, indiquent qu'il n'y aura pas d'option d'achat, ce qui signifie qu'Odegaard reviendra à Maxrid au terme de la saison. La Real Sociedad tenait à faire revenir le prodige merengue et l'Ajax était également intéressé, mais c'est Arsenal qui a fait la meilleure offre au Real Madrid, qui s'est avéré très exigeant pour le coup. L'international norvégien a poussé pour un transfert afin d'obtenir plus de temps de jeu et serait ravi de rejoindre Arsenal après une conversation avec Mikel Arteta, qui recherchait un joueur créatif pour aider son équipe. Le Real Madrid s'offre donc un léger bonus financier et mise sur une progression du joueur qu'il récupérera dans quelques mois.