Arsenal s'est offert une nouvelle défaite, cette fois chez son grand rival de Tottenham. Un derby du nord de Londres maîtrisé par les Spurs au cours duquel les Gunners ont de nouveau déçu dans le jeu, comme dans le résultat. Un résultat qui laisse d'ailleurs les canonniers plus près de la zone de relégation que du sommet du classement. Ce sixième revers en Premier League depuis la reprise signifie qu'Arsenal réalise son pire début de championnat depuis près de quatre décennies. En effet, le club londonien n'a glané que 13 unités en 11 rencontres de championnat cette saison, son plus faible rendement à ce stade d'une campagne de l'élite depuis 39 ans, soit depuis 1981-82, où les Gunners en avaient obtenu 12.

32 centres... pour rien

Arsenal sera certainement tancé sur la manière lundi, dans les tabloïds anglais. Les hommes d'Arteta ont tenté 32 centres dans le jeu au total face aux Spurs, soit leur plus grand nombre en un seul match de Premier League depuis près de cinq ans, eux qui ont dominé la possession à hauteur de 70% du temps, sans jamais trouver la faille. Voilà qui ne va pas faire remonter la cote de popularité du manager espagnol du côté de l'Emirates.