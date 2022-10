Alors que Neymar Junior passe son temps dans un tribunal de Barcelone pour répondre à des allégations de corruption concernant son transfert dans la capitale catalane, la course à la prochaine superstar brésilienne s'intensifie progressivement. Endrick de Palmeiras fait des vagues au Brésil depuis un certain temps, faisant ses débuts en équipe A à 15 ans cette année et signant ensuite son premier contrat. Selon Sport, il a l'intention de rejoindre le football européen dans deux étés, lorsqu'il aura 18 ans.

Le Real et le Barça ne sont plus seuls

Sans surprise, le Real Madrid et le FC Barcelone sont sur ses talons, ayant déjà fait des approches pour des joueurs comme Neymar, Vinicius Junior et Rodrygo Goes ces dernières années. Ces derniers mois, la rumeur a couru que le Paris Saint-Germain s'intéressait à Endrick et maintenant la Premier League s'y intéresse aussi. Le quotidien catalan a fait référence à FourFourTwo, qui lie Endrick à Arsenal. Avec Arsenal en pleine ascension et un jeune manager ambitieux derrière eux, le duo du Clasico peut s'inquiéter.