Paul Merson estime que les Gunners devraient sonder Chelsea afin de recruter Romelu Lukaku. L'ancienne vedette d'Arsenal, désormais consultant, s'est exprimé dans les colonnes du Daily Star : "Arsenal devrait faire une offre insolente de 60 millions de livres pour Romelu Lukaku cet été. Parce que si Chelsea est si désespéré de le laisser partir qu'ils parlent de le prêter à l'Inter Milan, ils accepteraient sûrement l'argent ! Arsenal n'a pas eu quelqu'un de grand, fort et dynamique comme lui depuis Kevin Campbell."

Un joueur puissant pour les Gunners

"Je sais qu'il n'a pas marqué beaucoup de buts cette saison, mais Lukaku est un buteur d'élite. Je sais qu'il n'a pas marqué beaucoup de buts cette saison, mais Lukaku est un buteur d'élite. Arsenal a des joueurs qui pourraient se placer derrière lui et lui fournir des centres. J'aimerais penser qu'Arsenal est un club que Lukaku envisagerait. On parle de son retour à l'Inter Milan, mais Arsenal est un club aussi important que l'Inter. Arsenal ne participera peut-être pas à la Ligue des Champions la saison prochaine, mais l'Inter n'est pas en train de la gagner, n'est-ce pas ?"