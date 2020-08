Arsenal : Un nouveau directeur du football nommé

We are announcing today that head of football Raul Sanllehi is leaving the club and Vinai Venkatesham, our current managing director, will lead us going forward.

Une annonce qui sonne comme une sanction

Les choses bougent à Arsenal. Le club londonien s’est doté d’un nouvel entraîneur en la personne de Mikel Arteta, le 20 décembre dernier. L’ancien milieu de terrain des Gunners, qui avait pris sa retraite de joueur en juillet 2016, retrouvait alors Arsenal et quittait Manchester City où il était adjoint de Pep Guardiola. Sous ses ordres, l’équipe de la capitale britannique a conclu la saison 2019-2020 à la 8eme place de Premier League. Mais elle a aussi et surtout remporté la Cup aux dépens de Chelsea (2-1), le 1er août, grâce à un joli doublé de Pierre-Emerick Aubameyang.Arsenal possède aussi maintenant un nouveau directeur du football. L’Espagnol Raul Sanllehi vient de quitter son poste et d’être remplacé. « Raul Sanllehi a apporté une grande contribution pendant le temps qu'il a passé avec nous (deux ans et demi) et il fera toujours partie de la famille Arsenal », ont déclaré les propriétaires du club londonien, Stan et Josh Kroenke, dans un communiqué publié samedi. Le nouveau titulaire du poste se nomme Vinai Venkatesham qui était jusqu’alors directeur exécutif.Il faut également relever qu’’Arsenal mène actuellement un audit sur sa politique de recrutement récente d’après les médias anglais. « Je suis fier et content de la contribution que j'ai apportée », a de son côté souligné Raul Sanllehi, qui avait auparavant occupé la même fonction au FC Barcelone. L’annonce sonnerait toutefois bien comme une sanction. ESPN avait indiqué vendredi qu’une « enquête interne » avait été lancée par les Gunners sur le transfert de Nicolas Pépé. L’ancien Lillois avait été recruté l’an passé pour un montant de 80 millions d’euros.