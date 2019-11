Arsenal: Un autre profil préféré à Mourinho ?

Unai Emery est toujours l'entraîneur d'Arsenal, mais sa position apparaît fragilisée, tant et si bien que des rumeurs ont fait état ces derniers jours d'un réel intérêt de José Mourinho pour le poste que le Basque pourrait laisser vacant dans les jours ou semaines à venir. Pourtant, d'après la presse britannique, aucune réunion n'a encore été organisée entre le "Special One" et la direction du club londonien.

En revanche, pour le Daily Star, un autre technicien pourrait prendre le relais de l'ex-coach du Paris Saint-Germain ou du FC Séville en cas d'éviction. Fredrik Ljungberg, ancienne gloire des Canonniers (1998-2007) désormais entraîneur-adjoint, pourrait être propulsé en qualité de numéro 1.