La raison pour laquelle Arsenal cherche à recruter un nouvel entraîneur n'est pas claire, mais le sélectionneur brésilien, Tite, a fait en sorte de démentir les rumeurs le liant à un transfert à l'Emirates Stadium une fois la Coupe du monde 2022 terminée. Les rumeurs ont commencé au Brésil vendredi soir et se sont poursuivies tout au long du week-end, malgré le fait que Mikel Arteta soit dans sa position la plus forte depuis son arrivée chez les Gunners.

Arteta pas menacé

"Je suis très triste des informations données lors de l'émission du réseau Globo, et je suis triste parce que les informations qui sont rapportées au public sont un mensonge", a déclaré Tite lors d'une conférence de presse avant le dernier match des qualifications sud-américaines contre la Bolivie. "Je dis aux personnes qui me connaissent de rester calmes, car j'ai une attitude personnelle qui valorise mon activité professionnelle et qui connaît la responsabilité que j'ai avec l'équipe nationale brésilienne", a-t-il ajouté.