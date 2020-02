Arsenal se paie Everton après un festival de buts / Premier League (J27)

Arsenal était mené après seulement quelques secondes de jeu. Suite à un coup franc botté par Sigurdsson, David Luiz manquait son intervention de la tête. Calvert-Lewin terminait avec une volée acrobatique qui faisait mouche pour le 1-0. Les Gunners parvenaient à égaliser sous l'impulsion de leur joueur en forme du moment. En effet, une accélération signée Bukayo Saka lui permettait de servir Edward Nketiah. Son plat du pied victorieux en extension évoquait Thierry Henry. Le premier but de Nketiah en Premier League cette saison. 1-1, puis 2-1 six minutes plus tard, quand Luiz lançait Pierre-Emerick Aubameyang qui trompait Jordan Pickford pour donner l'avantage aux Gunners. Des Gunners cependant naïfs en défense, qui permettaient à Richarlison d'égaliser juste avant la pause.

Mais Aubameyang allait de nouveau frapper juste après le retour des vestiaires, d'une tête piqué consécutive à un service de Nicolas Pépé. Arsenal faisait alors la course en tête dans un match très rythmé. Nketiah enroulait même du pied droit et trouvait la transversale sur une occasion à trois minutes du terme, mais plus rien n'allait être marqué dans ce match. 3-2, un Arsenal à deux visages s'offre un beau succès.