Recruté par les Gunners à l'été 2019 depuis l'AS Saint-Etienne à la demande d'Unai Emery, alors manager d'Arsenal, le défenseur central avait été prêté une saison supplémentaire çà l'ASSE afin d'engranger du temps de jeu, mais à son retour, l'entraîneur n'est plus le même et le défenseur se retrouve alors sous les ordres d'un nouveau coach, lui qui déplore de ne pas avoir eu sa chance sous Mikel Arteta.

"Arteta m'a jugé sur deux matches et demi"

"Après la petite expérience que j’ai eue, je pense que quand tu signes dans un club, c’est mieux de partir tout de suite. C’est le coach Emery qui m’avait recruté, mais c’était Arteta quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé là-bas, ils terminaient leur championnat, je ne m'entrainais pas avec eux. Cela faisait presque cinq-six mois que je ne m’étais pas entraîné. Le groupe est parti en vacances, je m’entrainais encore tout seul", a expliqué le joueur d'Arsenal à RMC Sport.



"Et quand ils sont revenus, j’ai eu une semaine avec le groupe. On a enchaîné deux-trois matchs amicaux, mais je n’avais pas le rythme. Il fallait que j’enchaîne, mais le coach m’a jugé sur deux matchs et demi. J’aurais préféré qu’il me fasse encore jouer pour que je prenne le rythme, mais non, il m’a dit que je n’étais pas prêt. J’aurais souhaité qu’il me donne une chance", a encore regretté Saliba, prêté à Nice cet hiver.