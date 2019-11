Arsenal: Retour de Bellerin, Pépé sur le banc à Leicester

Le déplacement est d'importance pour Arsenal, ce samedi à 18h30 du côté de Leicester. Cinquième du classement de Premier League, le club londonien compte six points de retard sur son hôte du jour, qui le devance d'une place (4e).

Une victoire semble déjà presque impérative pour les hommes d'Unai Emery, qui doivent coûte que coûte éviter la défaite, sous peine de se faire encore plus décrocher dans la course à la Ligue des champions.

Pour se faire, les Gunners pourront compter sur le retour de blessure de Hector Bellerin, qui fera ses débuts en PL cette saison. A l'avant, Alexandre Lacazette sera à nouveau associé à Pierre-Emerick Aubameyang, tandis que Nicolas Pépé débutera sur le banc.

Le onze d'Arsenal: Leno - Chambers, Luiz, Holding, Bellerin - Torreira, Guendouzi, Kolasinac - Lacazette, Özil, Aubameyang

