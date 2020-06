Arsenal : Petit tire la sonnette d'alarme

Actuellement 10ème en Premier League , les Gunners sont à la merci d’une possible non-qualification pour une coupe d’Europe la saison prochaine. Une première depuis la saison 1995-1996. Et cette situation ne plaît pas à Emanuel Petit, qui n’a pas hésité à s’en prendre à l’ensemble des joueurs dans une interview accordée à Paddy Power News. L’ancien joueur des Gunners n’a pas pris de pincette au moment d’évoquer la forme actuelle d’Arsenal. « L’esprit que nous avions dans notre équipe, avec Patrick Vieira, Tony Adams, Nigel Winterburn, Ray Parlour, a disparu depuis longtemps. Arsenal a de très bons joueurs mais nous avons besoin de personnalité », a ainsi avoué le champion du monde 1998.



« Arsenal ressemble à une équipe moyenne »

Et la défaite (1-2) face à Brighton lors de la 30ème journée a particulièrement agacé Emmanuel Petit. « Arsenal ressemble à une équipe moyenne sans esprit, sans colère ni fierté. Je les ai vus contre Brighton à la fin du match, essayant de s’en prendre physiquement à Neal Maupay, mais cela m’a fait rire. Vous me faites rire, les gars, honnêtement. Fermez-là et faites ce qu'il faut sur le terrain. Ils accrochent un nul à l’extérieur, en sachant que chaque point est vital pour la qualification européenne, et vous laissez filer le match comme ça. Ensuite, à la fin, ils s’en prennent à Maupay pour le blâmer pour ce qui est arrivé à Bernd Leno, mais des choses comme ça se produisent à chaque match. Avant la venue du Covid-19, je pensais que les choses étaient différentes, mais j’ai été surpris après que la Premier League ait recommencé de constater que nous étions de retour dans le passé. Rien n’a changé ». Une fois de plus, les anciens d’Arsenal ne reconnaissent plus leur club.