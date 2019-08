Arsenal: Pépé et Lacazette remplaçants à Newcastle

Arsenal débute sa saison de Premier League ce dimanche du côté de St-James' Park chez Newcastle. Et Unai Emery a tranché, il ne titularise ni Alexandre Lacazette, ni la recrue en provenance de Lille, Nicolas Pépé. Pierre-Emerick Aubameyang sera la pointe du 4-2-3-1 concocté par l'entraîneur espagnol des Gunners. Henrikh Mkhitaryan va évoluer dans une position de meneur tandis que le Français Mattéo Guendouzi est installé devant la défense où il forme un duo avec le capitaine du jour, Granit Xhaka.

A souligner les présences sur le banc de David Luiz également ou encore de Dani Ceballos, le milieu prêté par Real Madrid.

