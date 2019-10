Arsenal: Özil réapparaît contre Liverpool 

Mis à l'écart lors des 6 derniers matches d'Arsenal, Mesut Özil est titularisé par Unai Emery pour le 8e de finale de la League Cup sur le terrain de Liverpool, ce mercredi soir.

Le meneur allemand est accompagné par Bukayo Saka et Gabriel Martinelli dans le secteur offensif, alors que Nicolas Pépé et Alexandre Lacazette sont sur le banc au cas où.

Jürgen Klopp aligne également une équipe bis, avec Joe Gomez en défense, Naby Keïta, Adam Lallana et Alex Oxlade-Chamberlain au milieu et Divock Origi en pointe. Les stars de l’équipe Virgil van Dijk, Mohamed Salah et Sadio Mané ne sont pas sur la feuille de match.

