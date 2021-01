Arsenal : Özil déjà regretté ?

Mettre fin à une frustration

Özil n'a pas joué depuis mars 2020. Et en début de saison, il n'a pas été placé dans le groupe des joueurs pour jouer la Premier League et la Ligue Europa. Un coup de massue pour l'ancien joueur du Real Madrid. Par conséquent, celui dont le contrat allait se terminer cet été cherchait à quitter Arsenal, et ce au plus vite. Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal depuis décembre 2019, n'ayant pas beaucoup fait jouer l'Allemand, privilégiant parfois les jeunes du club. Maintenant que Mesut Özil est parti, l'Espagnol émet presque des regrets : « Les qualités de Mesut vont nous manquer. » Pour l'entraîneur, Özil a une « grande histoire » avec Arsenal. Huit ans dans un club, ce n'est pas rien. Mais une dizaine de mois sans jouer, c'est beaucoup.Son ancien coach, Arsène Wenger, a réagi à son transfert sur la chaîne beIN Sports : « Je suis sûr qu'il est frustré de ne pas avoir joué. Sa faim de jouer à nouveau doit être énorme ! » Pour le Français, ce transfert est une bonne chose. « Mesut est un garçon qui a besoin d'un environnement chaleureux et je crois qu'il ne trouvera pas mieux qu'en Turquie », a-t-il avoué. De plus, Arsène Wenger est persuadé que « si sa condition physique de base à l'entraînement est bonne, il n'aura besoin que de trois ou quatre matchs pour être à son meilleur niveau. » L'Allemand s'est engagé avec le club turc pour trois ans et demi et pour un salaire aux alentours de 5 millions d'euros par an. Soit un contrat d'une grande ampleur pour un championnat qui rencontre quelques difficultés financières. Et le moins qu'on puisse dire c'est que Mesut Özil est impatient. « Je suis très heureux, très excité. Dieu m'a accordé de porter le maillot de Fenerbahçe. Je le porterai avec fierté et je donnerai tout pour l'équipe », a-t-il confié lors d'un entretien téléphonique avec la chaîne turque NTV.