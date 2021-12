Le tabloïd anglais Daily Star affirme dans ses colonnes ce mardi que Newcastle est dans la course pour Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant international gabonais de 32 ans a été victime de problèmes de discipline récemment dans les rangs de son club d'Arsenal, ce qui lui a valu d'être privé de son statut de capitaine et d'être écarté par l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta.

Aubameyang a d'autres préférences

Et Newcastle est l'un des nombreux clubs qui cherchent à retirer Aubameyang des mains du manager espagnol d'Arsenal. Cependant, Aubameyang n'est pas très enthousiaste à l'idée de rejoindre le Tyneside, voire le Championship en fin de saison si les Magpies ne se maintiennent pas, et préférerait plutôt rejoindre le FC Barcelone. Affaire à suivre...