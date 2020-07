Arsenal : Mikel Arteta veut encore croire à l'Europe

Liverpool arrive dès mercredi

Mikel Arteta ne veut pas baisser les ambitions d'Arsenal, surtout pour l'Europe. Défait par Tottenham ce week-end (2-1), Arsenal peut encore viser une possible qualification en Ligue Europa, alors que l'équipe ne se situe qu'à quatre points de Sheffield United - septième du classement. Alors qu'il reste 3 matches à jouer et également une demi-finale de FA Cup face à Manchester City, Arteta a affirmé son ambition majeure auprès de son vestiaire. Au cours d'une interview accordée au site officiel du club londonien, il a ainsi assuré :En outre, Arteta a reconnu être parfaitement conscient des lacunes de son équipe, notamment sur les buts encaissés après des coups de pied arrêtés : "C'est l'un d'entre eux, mais dans ce championnat, c'est très difficile. Cela fait partie du processus que nous essayons de faire. Nous nous améliorerons là-bas et nous savons à quel point ils sont importants dans les grands matchs.Arsenal, mercredi, affrontera Liverpool, le nouveau champion, à l'Emirates Stadium pour tenter de rebondir après la défaite concédée contre les Spurs.