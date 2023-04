Arsenal : Mikel Arteta excité avant d’affronter Manchester City

Rien ne va plus pour les Gunners d’Arsenal. Vendredi, les hommes de Mikel Arteta ont concédé un troisième match nul de rang en Premier League face à Southampton. Conséquence de ce résultat, Manchester City pourrait revenir à 2 points du leader londonien en cas de victoire dans son match en retard de la 32e journée face à Brighton. De ce fait, le déplacement des Gunners sur la pelouse des Cityzens, ce mercredi, relève d’une importance capitale dans la course au titre.

"C'est la beauté de ce sport, vous voulez vous retrouver dans ces situations"

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur d’Arsenal n’a pas caché son impatience de disputer cette rencontre. "Je suis impatient, ce sont les matchs que vous voulez jouer. Quand tout est en jeu, il faut y aller pour gagner. On préparera le match pour ça, c'est certain. C'est la beauté de ce sport, vous voulez vous retrouver dans ces situations. On aura un incroyable déplacement à Manchester et on va bien se préparer."