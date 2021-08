Arsenal : Martin Ødegaard proche d'un retour pour 5 ans

Paperworks completed between Arsenal and Real Madrid. The agreement for Martin Ødegaard on a permanent move has been signed, contract until June 2026. ⚪️🔴 #AFC

Ødegaard can be considered a new Arsenal player. Here-we-gø confirmed. 🤝🇳🇴 https://t.co/vnACQrecSp



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2021

Six mois pour convaincre

Devenue l'une des priorités du mercato d'Arsenal cet été après son passage de six mois la saison dernière,L'ancien madrilène qui était arrivé à l’âge de 17 ans dans la capitale espagnole était annoncé comme l'un des plus gros espoirs de sa génération. Malheureusement pour lui, en raison de la forte concurrence de l'effectif de l'époque, les dirigeants de la maison blanche ne lui ont jamais vraiment fait confiance. Le prodige norvégien n'aura disputé que onze matchs au total avec le Real Madrid depuis son arrivée et seulement des bouts de match en première partie de saison l'an passé sous les ordres de Zinédine Zidane.Après avoir effectué de nombreux prêts aux Pays-Bas à Heerenveen puis Vitesse Arnhem avant de revenir en Espagne et d'évoluer à la Real Sociedad, c'est finalement en Angleterre du côté d'Arsenal que le natif de Drammen s'est le plus épanoui. Une pige de six mois plus tard, le gaucher de formation a séduit les dirigeants anglais. Il va bel et bien devenir un Gunner.Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le joueur devrait passer sa visite médicale ce jeudi et le transfert devrait être officialisé sous peu. Il pourrait très bientôt être rejoint par le gardien de Sheffield United, Aaron Ramsdale qui est tout proche de s'engager également chez les Gunners pour 28 millions d'euros.