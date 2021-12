Ainsley Maitland-Niles semble prêt à rejoindre la Roma de José Mourinho en janvier sous la forme d'un prêt depuis Arsenal, avec option d'achat. Mourinho souhaite faire de l'Anglais polyvalent sa première signature de la fenêtre et, si tout se passe comme prévu, il se rendra en Italie lorsqu'il aura récupéré du COVID-19, après avoir été testé positif la semaine dernière.

Le prix du prêt de Maitland-Niles

Les deux clubs sont proches d'un accord et les Giallorossi devraient payer environ 600 000 euros pour prendre Maitland-Niles en prêt jusqu'à la fin de la saison, avec une option pour rendre le transfert permanent pour 10 millions d'euros. Les Gunners faisaient pression pour obtenir une option d'achat plus élevée, mais un compromis semble avoir été trouvé. Le joueur de 24 ans offre plusieurs options à Mourinho et c'est la raison pour laquelle le Portugais a demandé sa signature. Maitland-Niles peut jouer n'importe où au milieu de terrain, ainsi qu'à l'aile droite et au poste d'arrière droit.