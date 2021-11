Arsenal : Liverpool et Anfield, un gros test pour Arteta

Place à un gros test pour les Gunners. Sur une bonne phase depuis début septembre, Arsenal va se mesurer à ce qui se fait de mieux ou presque en Angleterre et en Europe depuis quelques années. En effet, si la saison des joueurs de Mikel Arteta avait très mal démarré, avec trois défaites en quatre matchs, ces derniers sont depuis invaincus depuis dix rencontres, avec un bilan de huit succès et deux nuls toutes compétitions confondues. Une belle série qui a permis aux Gunners de jouer les premiers rôles depuis quelques semaines, eux qui pointent actuellement à la 5eme place avec 20 points. Après avoir affronté des adversaires globalement à sa portée, Arsenal va défier ce samedi Liverpool à Anfield (18h30), lors du choc de la 12eme journée du championnat anglais. En conférence de presse, Arteta s'est exprimé sur le sujet à la veille de retrouver les Reds (4emes, 22 points).

« Etre à votre meilleur niveau et élever vos standards »

« C'est un test. Anfield est un stade fascinant pour jouer au football. Vous devez être à votre meilleur niveau et élever vos standards au maximum émotionnellement, physiquement, techniquement et tactiquement, car si vous ne le faites pas, vous serez exposé. (...) Encore une fois, si vous êtes capable de bien jouer à Anfield, il n'y a pas beaucoup de terrains aussi bons pour sentir que vous êtes un vrai footballeur. Jürgen Klopp et son staff ont réussi à amener le club aux meilleurs moments de son histoire et à le maintenir, ce qui est la chose la plus difficile à faire. Ils ont transformé l'énergie autour de l'endroit, ce qu'ils ont créé dans le stade est quelque chose de spécial et ils ont eu énormément de succès », a notamment expliqué l'entraîneur espagnol d'Arsenal, en conférence de presse. Ce choc de Premier League s'annonce d'ores et déjà palpitant.