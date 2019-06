Arsenal: Lichtsteiner s’en va

Un an après son arrivée à Arsenal, Stephan Lichtsteiner a annoncé son départ lundi.

Dans un message publié sur Instagram, le latéral suisse (35 ans), qui a évolué à la Lazio et surtout à la Juventus, de 2011 à 2018, après son départ de Lille, souhaite "le meilleur à tous (ses) coéquipiers, (son) entraîneur et le staff, tous les employés du club qui travaillent dur et les fans des Gunners", lui qui se dit par ailleurs "très déçu" de ne pas avoir pu remporter la finale de la Ligue Europa face à Chelsea.

Un match où il est de nouveau resté sur le banc, lui qui n’aura pris part qu’à 14 matches de Premier League (10 titularisations) et 23 toutes compétitions confondues, pour un but en League Cup.