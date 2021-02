Manager d'Arsenal des décennies durant, Arsène Wenger a eu sous ses ordres quelques-uns des plus grands joueurs du football mondial. Dennis Bergkamp, Marc Overmars, ou encore Tony Adams en passant par Cesc Fabregas, Robin van Persie et bien sûr la colonie française emmenée par Thierry Henry et Patrick Vieira. Ces derniers ont d'ailleurs quitté le club alors qu'ils étaient encore en pleine possession de leurs moyens. Arsène Wenger en a dit plus sur leur départ.



Invité à s'exprimer sur le sujet ce samedi au micro de beIN SPORTS, l'ancien manager resté vingt-deux ans avec les Gunners a concédé que Vieira et Henry avaient été vendus par le club pour pouvoir rembourser les travaux et le prêt lié à la construction de l'Emirates Stadium après le départ du mythique stade de Highbury. Quant aux départs de Fabregas et Van Persie, il les a plutôt mal vécu, estimant qu'ils avaient été vendus trop jeunes : "Nous avons vendu Fabregas à 24-25, nous aurions aimé le garder, lui et ces joueurs. Kolo Touré, Fabregas, Van Persie ; ils sont tous partis jeunes."