Arsenal : Les excuses de Saka après son penalty manqué face à West Ham

Bukayo Saka a pris ses responsabilités lors du match entre West Ham et Arsenal, mais il a finalement manqué son penalty et cela a coûté cher à Arsenal. Tandis que les Gunners étaient opposés aux Hammers pour le compte de la 31e journée de Premier League, ils ont concédé un nul 2 buts partout après avoir été devant au score 2 buts à 0. Tandis que West Ham était revenu à 2 buts à 1, Arsenal a eu un penalty et Saka s'en est chargé. Sauf qu'il a manqué le cadre. Deux minutes après, West Ham a égalisé Cela pourrait coûter cher à Arsenal dans la course au titre puisque les Londoniens n'ont plus que quatre points d'avance sur Manchester City, qui a un match de retard. Après le match, l'international anglais a pris la parole pour s'excuser auprès des fans d'Arsenal.

"J e ferai tout ce que je peux pour arranger les choses"

"Peu importe le résultat, j'accepterai toujours ma responsabilité. Excusez-moi les Gunners, je ferai tout ce que je peux pour arranger les choses", a écrit Saka sur ses réseaux, tandis que Mikel Arteta, le coach des Gunners, avait tenu à défendre son joueur. "Si vous êtes prêt à assumer la responsabilité des penalties, vous devez être prêt à ce que dans ce forfait, la possibilité de rater soit de 100%. À un moment donné, vous allez manquer. Vous devez pouvoir réagir à cela après. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas tirer de penalty. Bukayo est passé par là et il le traversera encore", a assuré Arteta, défendant son joueur. Arsenal va devoir se remettre la tête à l'endroit afin de ne pas perdre le titre en fin de saison.