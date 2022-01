La faute de l'international suisse sur Diogo Jota lui a valu un carton rouge direct à Anfield. L'incident a suscité de vives critiques sur les médias sociaux, et Xhaka a présenté ses excuses après avoir reçu son deuxième carton rouge de la saison. "Ce n'est pas comme si je planifiais cela", a déclaré le joueur suisse à Sky Sports. "Ce n'est pas comme si je le faisais exprès.

Xhaka veut faire mieux

"Mais parfois, je suis dans une position où je dois prendre un 50/50. C'est risqué, bien sûr. Maintenant, les gens vont dire : "Oui, mais pourquoi prenez-vous toujours des risques ?"."C'est ce que je suis. Je ne peux pas me changer d'aujourd'hui à demain. Bien sûr, je dois m'améliorer et je sais que je dois le faire. " Mais en ce moment, si Jota prend le ballon et qu'il marque, ils diront encore : "Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté ? ". Maintenant, si je l'arrête, ils diront : "Pourquoi tu as un carton rouge ?"."Au final, après le match, tout le monde est plus intelligent que sur le moment - moi aussi. Bien sûr, quand je le revois maintenant et que je me dis : "Dois-je aller au duel ou non ? Non."