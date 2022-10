Gabriel Martinelli a été excellent depuis le début de la saison et sa dernière performance l'a vu marquer lors de la victoire 3-2 contre Liverpool le week-end dernier, permettant aux Gunners de conserver leur avance en tête de la Premier League. Le joueur de 21 ans est en train de devenir l'un des meilleurs jeunes talents du football européen et Arsenal a entamé des négociations avec les représentants de Martinelli pour un nouveau contrat. L'offre alléchante sera difficile à refuser et découragera tous les clubs intéressés par le Brésilien, selon Football-Transfers.

Le salaire de Martinelli va augmenter

Le nouveau contrat de Martinelli devrait lui permettre de gagner 200 000 £ par semaine, soit près du triple de son salaire actuel de 70 000 £ par semaine, ce qui rendra la tâche difficile à ses rivaux. Pour l'instant, ni Arsenal, ni Martinelli et ses représentants ne sont pressés de conclure l'affaire et ils restent calmes dans les négociations.



Martinelli est installé à Londres et n'a pas l'intention de s'éloigner d'Arsenal - il trouve ses marques sous Mikel Arteta cette saison après quelques années compliquées au départ avec les Gunners. Gabriel Jesus et Thomas Partey sont considérés comme les joueurs les mieux payés d'Arsenal, avec plus de 200 000 £ par semaine, et Martinelli devrait les rejoindre en haut de la liste.