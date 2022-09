Mikel Arteta a déclaré que les plans de transfert d'Arsenal ont été affectés par de nouvelles blessures au milieu de terrain. Martin Odegaard s'est blessé lors du match de mercredi contre Aston Villa, tandis que Mohamed Elneny et Thomas Partey devraient manquer plusieurs semaines.

Arsenal va acheter cet été

A la question de savoir si les blessures vont affecter ses plans pour le deadline day, Arteta a répondu : "Évidemment, cela a un impact parce que Thomas [Partey] est blessé et nous sommes un peu à court à ce poste. "Nous avons Sambi et Granit qui peut jouer là, mais nous cherchons des options sur le marché. Le club nous a soutenus pour continuer à améliorer le groupe et l'équipe comme nous le pouvons, et si le bon joueur est disponible et que nous pouvons le faire, nous essaierons."