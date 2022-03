Selon le Sun, la star anglaise de 20 ans reçoit actuellement un salaire de base de seulement 30 000 £ par semaine, ce qui fait de lui l'un des joueurs les moins bien payés du côté de l'Emirates Stadium. Mais le club s'apprête à lui offrir un nouveau bail hebdomadaire d'une valeur d'environ £125,000 pour mettre fin à toute spéculation sur un transfert estival.

Le manager des Gunners Mikel Arteta a fait de l'avenir à long terme de Saka sa priorité absolue et a dit au club qu'il devait garder son joueur de l'année à tout prix. Et cela signifie une augmentation de salaire massive pour le jeune ailier brillant qui est maintenant l'une des joueurs les plus prometteurs du football anglais. Les représentants de Saka ont déjà été informés qu'Arsenal est prêt à s'asseoir et à discuter d'un nouveau contrat dès la fin de la saison en cours.