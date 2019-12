À peine installé en tant que nouvel entraineur d’Arsenal, Mikel Arteta aurait déjà rappelé à l’ordre ses joueurs. C’est ce que révèle le quotidien Daily Express, indiquant que le technicien espagnol s’est mis en colère après avoir vu le manque d’investissement dont ses ouailles font preuve à l’entrainement. Alors que se profile le match de Boxing Day contre Bournemouth (jeudi), les Gunners voient donc certaines de leurs habitudes changer, voire proscrites.

Arteta veut plus d’intensité et d’engagement à l’entrainement

« Tu ne fais pas ça pendant le match, alors pourquoi tu le fais maintenant ? », aurait crié l’ancien adjoint de Pep Guardiola à l’un de ses protégés, pour ensuite l’admonester devant le reste de l’équipe. « Mettez-y le pied, même si cela prend une fraction de seconde de plus et faites la passe! », a aussi demandé le Basque à ses hommes sur un ton remonté. Le tout sous les yeux de Freddie Ljungberg, son assistant et qui est aussi son prédécesseur aux commandes de l’équipe. Le Suédois avait confié la semaine dernière son souhait de voir la mentalité des joueurs changer avec ce nouveau changement à la barre technique. Avec ce qui s’est passé au centre de Colney en ce jour de Noël, il y aurait de fortes chances pour que sa demande soit exaucée.



Après l’opposition face aux Cherries, Arsenal se mesurera à Chelsea durant le week-end, dans un derby de Londres bouillonnant. Arteta passera alors son premier grand test en tant qu’entraineur principal, avec Frank Lampard comme opposant sur le banc d’en face. Pour rappel, après dix-huit journées disputées, les Gunners pointent à une peu glorieuse 11e place au classement, à neuf points de la 4e place occupée par…Chelsea.