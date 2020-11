Arsenal : L'avertissement d'Arteta à Pepe

Vers un traitement à la Guendouzi pour Nicolas Pépé ? L'ailier ivoirien a encouru la colère de son manager pour son expulsion récente contre Leeds en Championnat et le coach espagnol s'est fendu d'un avertissement en bonne et due forme en direction de l'ancien pensionnaire du Championnat de France. Un léger rappel des faits s'impose. Dimanche dernier, Pépé avait quitté le terrain de manière précoce suite à un léger coup de tête au joueur adverse, Ezgjan Alioski. Arteta avait ensuite qualifié ce comportement "d’inacceptable" et on voyait déjà Pépé végéter dans les tréfonds de l'effectif jusqu'à un éventuel prêt hivernal.

Le joueur s'est ensuite excusé et la réaction d'Arteta était donc forcément attendue. La voici : "Il a besoin de sentir que moi et le club allons le protéger. On lui laisse du temps et il a eu besoin d'un peu de temps pour s'adapter à la Premier League, une nouvelle ville, une nouvelle langue et un nouvel environnement", a-t-il d'abord asséné en conférence de presse. "Je vais être très exigeant car vous pouvez voir ce qu'il peut faire. Il a réagi de la bonne façon et j'espère que je pourrai voir un joueur qui le montre chaque semaine", a néanmoins averti Arteta. Exigeant, le manager ibérique a des raisons de l'être, alors qu'après neuf levées de Premier League, disputées en PL, Arsenal culmine à une indigente 11e place au classement.