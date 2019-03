Arsenal: Lacazette préféré à Aubameyang contre Tottenham

Alexandre Lacazette fait partie des cinq changements opérés par Unai Emery pour le North-London derby entre Arsenal et Tottenham, samedi à 13h30 (heure française), par rapport à l’équipe alignée mercredi dernier contre Bournemouth (5-1), en compagnie de Shkodran Mustafi, Aaron Ramsey, Alex Iwobi et Granit Xhaka.

Du côté des Spurs, Mauricio Pochettino aligne une fois de plus deux Français au coup d’envoi, Hugo Lloris et Moussa Sissoko, contre trois côté Gunners (Lacazette, Guendouzi et Koscielny), et réintègre Jan Vertonghen, Danny Rose et Victor Wanyama, absents ou remplaçants mercredi lors de la défaite sur la pelouse de Chelsea (2-0).

Le onze d’Arsenal: Leno - Mustafi, Papastathopoulos, Koscielny, Monreal - Guendouzi, Xhaka - Mkhitaryan, Ramsey, Iwobi - Lacazette.

Le onze de Tottenham: Lloris - Sanchez, Alderweireld, Vertonghen - Trippier, Wanyama, Sissoko, Rose – Eriksen - Kane, Son.