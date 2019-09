Grâce à son but inscrit dimanche lors du derby londonien face à Tottenham (2-2), Alexandre Lacazette affiche désormais 29 buts en 70 matches de Premier League avec Arsenal.

Une performance de choix puisque chez les joueurs français, seuls Thierry Henry et Éric Cantona ont connu des débuts plus prolifiques avec respectivement 37 et 34 buts.

Le buteur d’Arsenal fait en revanche mieux que son devancier Olivier Giroud, qui n’affichait que 27 bus après 70 matches avec les Gunners.