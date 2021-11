À la croisée des chemins... Alexandre Lacazette n'a pas eu une vie simple à Arsenal depuis sa signature en provenance de Lyon en 2017, et dans un peu plus d'un mois, l'attaquant international français sera libre de signer un pré-contrat avec un autre club, car il est dans la dernière année de son bail à l'Emirates Stadium. Une prolongation semble par ailleurs hors de propos pour l'ancien Gone.

Lacazette regarde ailleurs

Le numéro 9 des Gunners a marqué 68 buts en 180 apparitions avec le club londonien, mais il a manqué de régularité dans ses performances. Dans une récente interview accordée au média français Téléfoot, l'attaquant s'est ouvert sur son avenir. "Mes agents commencent à regarder à droite et à gauche", a déclaré Lacazette. Il y a encore beaucoup de questions, je préfère attendre le mois de janvier pour me positionner."