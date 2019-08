Arsenal: Lacazette et Pépé incertains

Alors qu’Arsenal débute sa saison dimanche après-midi (15h) sur la pelouse de Newcastle, Alexandre Lacazette et Nicolas Pépé ne sont pas encore assurés de pouvoir jouer.

Le premier se remet d’une blessure à la cheville alors que le deuxième a repris tardivement l’entraînement après avoir pris part à la Coupe d’Afrique des Nations.

La participation des deux joueurs à ce match à St. James Park devrait se décider dimanche, ont annoncé les Gunners vendredi.

Concernant les deux dernières recrues, David Luiz et Kieran Tierney, le Brésilien va prendre part à son premier entraînement avec son nouveau club, alors que l’Ecossais, touché aux adducteurs, doit encore patienter plusieurs semaines.

