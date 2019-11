Arsenal : Lacazette compte sur le trêve pour retrouver le moral

Le club d'Arsenal traverse actuellement une période compliquée. Les Gunners restent sur 5 matches sans victoire et si leur entraîneur Unai Emery a été conforté dans sa position par les dirigeants londoniens, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette vont devoir faire fort s'ils veulent accrocher le Top 4 de la Premier League. Non convoqué par Didier Deschamps pour les prochains matchs des Bleus en éliminatoires de l'Euro 2020, Alexandre Lacazette, deux buts seulement depuis l'entame de la campagne anglaise, estime qu'il s'agit surtout d'une question de confiance.





Lacazette déplore un manque de confiance

« Nous manquons de confiance et nous avons besoin de la trêve internationale, a ainsi estimé le Français dans des propos relayés par Perform. J'espère que nous allons pouvoir bien revenir, mais il faudra travailler plus dur que ça pour retrouver cette confiance ». Arsenal s'est incliné face à Leicester 2-0 samedi en championnat et Lacazette a énormément de regrets : « Oui, nous sommes très déçus. Nous avions des occasions en première période mais nous n'avons pas su en profiter. Et dans ce genre de matchs, il faut les mettre au fond. Il faut continuer à travailler chaque jour. Mais je pense que nous n'avons pas si mal joué ». Arsenal est sixième au classement de Premier League, à 8 points du tant convoité Top 4.