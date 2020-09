Arsenal : Lacazette annonce son choix pour son avenir

Alexandre Lacazette et Arsenal ont parfaitement négocié leur match de rentrée, ce samedi, contre Fulham. L'ancien buteur de l'Olympique Lyonnais a été l'un des artisans du large succès des Gunners (3-0) en signant le premier but de cette rencontre dès l'entame de match. Du travail bien fait qui laisse augurer plein de promesses pour l'avenir. L'international français est clair pour son avenir.

« Je suis vraiment heureux, a-t-il lancé sur BT Sports. Il n'y a que la presse qui dit que je suis malheureux et que je veux partir. Mais moi, depuis le début, je dis que je suis heureux avec Arsenal et que je veux jouer et gagner des titres. Nous avons gagné un titre le mois dernier, donc je suis heureux avec Arsenal ». Le message est passé.