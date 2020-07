Arsenal : Lacazette a vécu sa saison la plus difficile

Une blessure à la cheville a engendré une mise à l'écart pendant deux mois pour Alexandre Lacazette, et sa place dans l'équipe d'Arsenal a été menacée après le retour d'Eddie Nketiah à l'Emirates Stadium. Plutôt que de plier sous la pression, le joueur a reconnu avoir beaucoup travaillé pour convaincre son entraîneur, Mikel Arteta, depuis le redémarrage de la Premier League le mois dernier. L'ancienne star lyonnaise a trouvé le chemin des filets à trois reprises depuis, aidant notamment Arsenal à battre le nouveau champion Liverpool 2-1, mercredi dernier.

Mentalement, Lacazette a pris de l'expérience



Au micro de Canal Plus, Lacazette est revenu sur cette période compliquée : "Certes, ce n'est pas agréable d'être sur le banc. En même temps, dans ma vie, j'ai vécu des moments beaucoup plus compliqués et je n'ai pas douté de moi", a-t-il assuré.

Lorsqu'on lui a demandé si la saison en cours avait été la plus difficile de sa carrière professionnelle jusqu'à présent, Lacazette a répondu: "À Arsenal, oui. La blessure (à la cheville) a duré plus longtemps que prévu et cela m'a affecté. Après, j’ai eu cette période sans marquer, donc ce n’était certainement pas facile pour moi, mais j’ai quand même beaucoup appris cette saison, parce que mentalement ce n’était pas facile. Les difficultés de cette saison vont bien me servir à l'avenir", a expliqué l'ancien élément de l'OL.