Alexandre Lacazette n’a plus que quelques mois de contrat du côté d’Arsenal. Et à mesure que l’échéance approche, les rumeurs concernant un départ s’intensifient. On lui prête des contacts avec l’Atlético Madrid et aussi avec le FC Barcelone et l’AC Milan. De quoi avoir l’esprit ailleurs dès maintenant.

Lacazette rappelé à l’ordre par son coach

Mikel Arteta, le coach d’Arsenal, n’ignore pas ce qui se dit dans la presse. Et il conçoit parfaitement que son joueur soit attentif aux sollicitations extérieures. Mais, il veut que ce dernier reste professionnel et ne se laisse pas perturber dans son travail. « Les exigences ne changent pas, que vous ayez un contrat de six mois ou de six ans, a prévenu le technicien espagnol. Vous êtes toujours employé au club, vous êtes ici parce que vous êtes prêt à être ici et vous devez performer. Il n'y a rien de différent à attendre de qui que ce soit», a-t-il tonné en conférence de presse.



Lacazette a démarré la saison en cours sur le banc. Puis, peu à peu, il a retrouvé sa place dans l’équipe. Il en est à trois titularisations de suite. Mais, son dernier but remonte au 18 octobre dernier contre Crystal Palace.