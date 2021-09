Emiliano Martinez, qui a quitté Arsenal pour Aston Villa en septembre 2020, a glissé, dans les colonnes du quotidien généraliste espagnol El Pais, qu'il avait quitté la formation argentine d'Independiente afin d'avoir un salaire qui lui permettrait de subsister aux besoins de sa famille. "Arsenal est venu me chercher et Pepe Santoro [un entraîneur d'Independiente] m'a dit que le train ne passe qu'une fois dans une vie. Ma famille et mes agents pensaient la même chose. Donc, la décision était plus pour eux qu'autre chose", a déclaré le joueur de 29 ans, qui a donc été motivé par d'autres critères que l'aspect sportif.

"Ma famille manquait de moyens"

"Je ne voulais pas partir. Je ne l'ai pas regretté, mais je voulais jouer à Independiente. Pendant un moment, j'ai pensé : 'Si je restais, dans deux ans je ferai mes débuts'. Ma famille manquait un peu de moyens financiers. Je l'ai fait plus pour ça que pour le sport", a ensuite admis celui qui a brillé avec l'Argentine lors de la dernière Copa America.