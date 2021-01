Martin Odegaard est désormais un joueur des Gunners. Le Norvégien a été prêté par le Real Madrid, où il ne jouait pas beaucoup, à Arsenal jusqu'à la fin de la saison et Erling Haaland s'en réjouit. L'attaquant émérite du Borussia Dortmund estime que son compatriote et ami va réussir à Londres. Pour Haaland, tout ce qui manque à Odegaard, c'est de la régularité et du temps de jeu. "Ce sera intéressant car Arsenal est un grand club en Angleterre", a confié le buteur dans les colonnes du média VG.

"Odegaard peut réussir à Arsenal"

"Leur jeu est un peu différent, mais je pense qu'il peut s'intégrer dans le système de Mikel Arteta dans à un poste de numéro 10. Là, il peut prendre du plaisir. Il doit y aller et commencer à jouer. C'est ce dont il a besoin. Nous savons à quel point Odegaard peut être bon. Quand il est confiant avec le ballon, nous savons que les choses les plus incroyables peuvent arriver. Il a besoin de constance." Gageons que le milieu de terrain fera tout pour ne pas faire mentir son ami.