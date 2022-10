"C'est le plus beau jour de ma vie". Carrément ! Gabriel Magalhaes a sorti la carte "corporate" pour commenter la prolongation qu'il vient de signer avec Arsenal. On peut supposer que le défenseur central des Gunners ait connu un bonheur un peu plus intense que celui que procure la signature d'un long bail avec l'actuel leader de Premier League.



Le club de Londres n'a pas précisé la durée de ce nouveau document mais se réjouit évidemment de conserver le Brésilien de 24 ans. "Gabi a montré d'énormes qualités depuis qu'il nous a rejoint", a déclaré son entraîneur Mikel Arteta, dans le communiqué posté vendredi.



Le manager espagnol est notamment satisfait de l'association du natif de Sao Paulo avec le Français William Saliba pour composer l'axe de l'arrière-garde des Londoniens.